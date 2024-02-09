Волкановски дал прогноз на бой Гэтжи — Холлоуэй

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгкой весовой категории австралиец Александр Волкановски высказался по поводу предстоящего поединка между обладателем титула BMF Джастином Гэтжи (США) и Максом Холлоуэем (США).

«У Макса легендарный подбородок – поверьте мне, я много раз пытался взломать эту штуку. Если кто и может это сделать, то кто-то типа Джастина Гэтжи, который из более тяжёлого дивизиона и умеет вкладываться в удар на 110 процентов. Если бы мне пришлось ставить, я бы поставил на Гэтжи, но у Макса всё равно есть шансы», – приводит слова Александра Волкановски MMA Junkie.

Напомним, поединок между Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем состоится 14 апреля на турнире по смешанным единоборствам UFC 300. Данный бой будет проведён в рамках лёгкой весовой категории. Таким образом, Холлоуэй поднимется из полулёгкого дивизиона.