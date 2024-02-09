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Аспиналл ответил на вопрос об участии на турнире UFC 300

Аспиналл ответил на вопрос об участии на турнире UFC 300
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Обладатель временного пояса UFC в тяжёлой весовой категории Том Аспиналл высказался о возможном участии на турнире UFC 300, который 13 апреля пройдет в Лас-Вегасе (США).

«Было много предположений о том, с кем я должен драться следующим. Я готов к бою. Дайте мне знать. Всё очень просто. Дайте мне знать, кто и где. Я как будто самый простой парень, которого когда-либо можно было заманить на бой. Каждый раз, когда в UFC просили меня подраться, я соглашался. Я даже никогда не задавался вопросом, кто, когда, где, что-нибудь в этом роде. Сделайте мне предложение, и, весьма вероятно, соглашусь», — заявил британец в соцсетях.

Напомним, Аспиналл завоевал пояс временного чемпиона UFC в тяжёлом весе благодаря победе, одержанной в поединке с россиянином Сергеем Павловичем. Их бой проходил на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США). Противостояние завершилось досрочной победой Аспиналла нокаутом в первом раунде.

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