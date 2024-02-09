Тренер О’Мэлли рассказал, при каком условии Шон проведёт бой с Умаром Нурмагомедовым

Тим Уэлч, тренер чемпиона UFC в легчайшей весовой категории американца Шона О’Мэлли, высказался о потенциальном поединке своего подопечного с непобеждённым российским проспектом Умаром Нурмагомедовым.

«Умар выбыл из восьми боев, и кто знает, почему. Тренировочные лагеря трудны, особенно, при подготовке к пятираундовым поединкам, поэтому, подписываться на бой с кем-то, кто может в любой момент сняться, довольно рискованно.

Нужно внести в контракт пункт о том, что он выплатит нам неустойку, если снимется с боя. Лагеря на пять раундов очень сложные, и мы бы хотели быть уверены, что он появится, потому что он так много раз слетал с боев, что это настораживает. Умар – зверь. Очевидно, этот бой обязательно состоится, если он одержит еще пару побед», – приводит слова специалиста MMA News.

Напомним, Шон О’Мэлли 10 марта сразится с Марлоном Верой на турнире UFC 299. Умар Нурмагомедов 3 марта подерется на турнире UFC Vegas 87. По данным СМИ, его соперником станет Бекзат Альмахан.