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Петросян и Гуськов успешно сделали вес перед турниром UFC Vegas 86, Потеря — «провалился»

В ночь на 11 февраля в Лас-Вегасе (США) будет проведён турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 86. В главном событии ивента в рамках средней весовой категории подерутся Джек Херманссон и Джозеф Пайфер.

Сегодня, 9 февраля, состоялась церемония взвешивания, посвящённая предстоящему ивенту. Её результаты представлены ниже.

Главный бой вечера, средний вес: Джек Херманссон (83,91 кг) vs Джозеф Пайфер (84,14 кг).

Полулёгкий вес: Дэн Иге (66,22 кг) vs Андре Фили (66,22 кг).

Средний вес: Роберт Брычек (84,14 кг) vs Игорь Потеря (85,04 кг)*.

Средний вес: Брэд Таварес (84,36 кг) vs Грегори Родригес (84,36 кг).

Лёгкий вес: Майкл Джонсон (70,76 кг) vs Дарриус Флауэрс (70,76 кг).

Средний вес: Родолфо Виейра (84,14 кг) vs Армен Петросян (84,36 кг).

Полусредний вес: Тревин Джайлс (77,56 кг) vs Карлос Пратес (77,56 кг).

Лёгкий вес: Боладжи Оки (70,76 кг) vs Тимоти Куамба (70,3 кг).

Женский минимальный вес: Лома Лукбунми (52,38 кг) vs Бруна Бразил (52,38 кг).

Полутяжёлый вес: Девин Кларк (92,75 кг) vs Марцин Прахнё (92,75 кг).

Полусредний вес: Макс Гриффин (77,33 кг) vs Джереми Уэллс (77,56 кг).

Полутяжёлый вес: Зак Пауга (93,44 кг) vs Богдан Гуськов (93,21 кг).

Полулёгкий вес: Ферни Гарсия (66,22 кг) vs Хайдер Эмил (65,99 кг).

Легчайший вес: Даниэль Маркос (61,68 кг) vs Аожи Цилэн (61,68 кг).

* Игорь Потеря не смог уложиться в лимит средней весовой категории и будет оштрафован на 20% от гонорара в пользу соперника.