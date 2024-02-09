Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соннен: Порье — андердог в бою с Сен-Дени, что является колоссальной ошибкой

Соннен: Порье — андердог в бою с Сен-Дени, что является колоссальной ошибкой
Комментарии

Бывший боец UFC Чейл Соннен, ныне являющийся экспертом, поделился мыслями о предстоящем поединке американского легковеса Дастина Порье с французом Бенуа Сен-Дени.

«Порье – андердог в бою с Бенуа, что является колоссальной ошибкой. Нет оправдания тому, кто выставил такую линию. Им лучше надеяться, что они окажутся правы, потому что в цифрах нет ничего, что оправдывало бы такие коэффициенты. Это основано просто на том факте, что Сен-Дени выиграл последний бой, а Порье проиграл», — приводит слова Чейла Соннена издание BJ Penn.

Напомним, поединок между Дастином Порье и Бенуа Сен-Дени состоится 10 марта текущего года в Майами (США). Он будет проведён в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 299.

Материалы по теме
Порье рассказал, как отреагировал на организацию боя с Сен-Дени
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android