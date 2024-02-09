Соннен: Порье — андердог в бою с Сен-Дени, что является колоссальной ошибкой

Бывший боец UFC Чейл Соннен, ныне являющийся экспертом, поделился мыслями о предстоящем поединке американского легковеса Дастина Порье с французом Бенуа Сен-Дени.

«Порье – андердог в бою с Бенуа, что является колоссальной ошибкой. Нет оправдания тому, кто выставил такую линию. Им лучше надеяться, что они окажутся правы, потому что в цифрах нет ничего, что оправдывало бы такие коэффициенты. Это основано просто на том факте, что Сен-Дени выиграл последний бой, а Порье проиграл», — приводит слова Чейла Соннена издание BJ Penn.

Напомним, поединок между Дастином Порье и Бенуа Сен-Дени состоится 10 марта текущего года в Майами (США). Он будет проведён в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC 299.