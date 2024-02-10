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Келл Брук — о срыве поединка Усика: рассечение для Фьюри — большая удача

Келл Брук — о срыве поединка Усика: рассечение для Фьюри — большая удача
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Бывший чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг), британец Келл Брук отреагировал на перенос титульного боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«На данном этапе, глядя на Фьюри, хочу сказать, что рассечение — большая удача для Тайсона. До нас дошли слухи, что Фьюри не слишком здорово смотрелся на тренировках. В спарринге, где он получил сечку, Тайсон тоже выглядел неубедительно. Так что чем больше у него времени для тренировок, тем лучше.

Но это только в том случае, если Фьюри будет полностью собран, сохранит набранный темп, а сделать это трудно морально», — приводит слова Брука YouTube канал Boxing King Media.

Напомним, поединок Усика и Фьюри, намеченный на 17 февраля, был отложен на 18 мая из-за рассечения, полученного британцем на тренировке.

Отметим, Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

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Видео спарринга, в котором Фьюри получил травму:

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