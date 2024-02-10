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Бетербиев объяснил, почему было бы удобнее провести бой с Биволом на месяц позже

Бетербиев объяснил, почему было бы удобнее провести бой с Биволом на месяц позже
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Российский боксёр Артур Бетербиев сообщил, что контракт на его бой с соотечественником Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе ещё не подписан, а также отметил, что для него было бы удобнее, если бы поединок прошёл на месяц позже.

«Не хочу быть голословным. Да, разговоры идут, и названная дата (1 июня. — Прим. «Чемпионата».) мне примерно подходит. Хотя было бы удобнее, если бы бой состоялся чуть позже. Ведь Рамадан завершится в начале апреля, и в этом случае у меня останется менее двух месяцев на подготовку. Но это непринципиально. Что касается контракта, то он пока не подписан, поэтому не могу сказать что-либо конкретное. Окончательно подтвердить всё это смогу лишь после того, как документы будут оформлены», — приводит слова Бетербиева «RT на русском».

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