Кормье заявил, что знает, кто подерётся в главном бою UFC 300

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне аналитик Даниэль Кормье сообщил, что ему уже известно, кто встретится в главном бою юбилейного турнира UFC 300.

«Честно говоря, я знаю, каким будет главный бой UFC 300, но я не могу сказать вам, потому что я не хочу неприятностей — я не хочу потерять свою работу и деньги. Сейчас большой вопрос заключается в том, будет ли этот бой лучше, чем бои, которые уже были анонсированы, или он просто подчеркнёт приближающуюся годовщину турнира. Это вопрос, который беспокоит большинство фанатов на данный момент», – рассказал Кормье в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

UFC 300 состоится в ночь с 13 на 14 апреля мск. Мероприятие пройдёт в Лас-Вегасе (штат Невада, США).