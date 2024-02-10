«Никаких камер, только я и ты». Стрикленд жёстко ответил Джейку Полу

Известный американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Шон Стрикленд отреагировал на претензии со стороны соотечественника, популярного блогера Джейка Пола. Пол раскритиковал Стрикленда за жёсткий спарринг со стримером Sneako и бросил ему вызов на своих условиях.

«Джейк, я предложу тебе более выгодную сделку, потому что за деньги счастье не купишь, ведь у тебя их много, а ты все ещё не счастлив. Никаких камер, только я и ты… Вот это было бы счастьем, которое нельзя купить… Никаких социальных сетей и лайков. Только ты, вот чего я хочу.

В завершение я расскажу вам, что из себя представляет Джейк Пол. Он профессиональный тролль, который дерется с мелкими бойцами ММА, вышедшими на пенсию. Потому что он тролль. Но самое худшее то, что он − раковая опухоль. Он наставляет людей быть никем и ничего не делать. Он приучает фанатов троллить, потому что Джейк делал это и добился успеха.

Джейк, ты, возможно, богат но ты не человек, а побочный продукт скатившегося общества. Твои тролли сплотятся вокруг тебя. Но вы так и останетесь троллями, вы мне не равны. Наслаждайтесь своим виртуальным миром, но помните, что вы раковая опухоль на теле Америки. Достоинство никогда не купишь за деньги. Живи с этим», − написал Стрикленд на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).