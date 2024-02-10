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Эдди Хирн сказал, за кого болеет в поединке Усика и Фьюри

Эдди Хирн сказал, за кого болеет в поединке Усика и Фьюри
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Известный британский промоутер Эдди Хирн высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком, который состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Знаю, у нас были разногласия, но я действительно испытываю к Фьюри большое уважение. И больше всего за то, что он сделал, чтобы вернуться. Во-вторых, я высоко оцениваю его как бойца. Я уважаю то, чего он добился.

Он – британец, и я хочу, чтобы он победил. Очевидно, я хочу, чтобы Джошуа победил Нганну, и мы попытались устроить поединок Джошуа и Фьюри. Однако стоит отдать должное и Усику, он невероятный человек и боец», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

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