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Бетербиев: мне больше нравится тренироваться, чем выходить на ринг

Бетербиев: мне больше нравится тренироваться, чем выходить на ринг
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Действующий чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев (20-0, 20 KO) высказался о своём спортивном долголетии, а также об отношении к тренировкам.

«Мне всегда немного грустно, когда напоминают о моём возрасте. Но сам не ощущаю себя на 39. Не знаю почему. Возможно, настолько привык к этому ритму жизни, постоянным нагрузкам, что об этом числе просто не думаю. Ведь я каждый день посещаю зал.

По мнению моего наставника по ОФП, необходимо заниматься на протяжении всего года, чтобы порог усталости поднимался. Кстати, лично мне гораздо больше нравится тренироваться, чем выходить на ринг», — цитирует Бетербиеве «RT на русском».

В своём последнем бою, состоявшемся в январе в Торонто (Канада), Бетербиев досрочно остановил в седьмом раунде британского экс-чемпиона Каллума Смита.

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