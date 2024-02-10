Джон Джонс заявил, что отказался возглавить UFC 300

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), звёздный американец Джон Джонс сообщил, что отказался от предложения возглавить юбилейный турнир UFC 300, который состоится в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

«Да, мне предлагали возглавить UFC 300. Мне позвонили и сказали: «Джон, мы знаем, осталось всего девять недель, но есть ли какой-то шанс? Было бы здорово, если бы ты вернулся и возглавил одно из крупнейших шоу в истории». Горд, что мне предоставили шанс, но я не думаю, что буду готов. Я не молодею, и у меня осталось всего несколько выступлений, которым я хочу отдать всё», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 285, Джонс остановил в первом раунде француза Сириля Гана.