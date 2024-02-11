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Топурия отреагировал на желание О’Мэлли сразиться с ним

Топурия отреагировал на желание О’Мэлли сразиться с ним
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Грузинский претендент на титул UFC Илия Топурия ответил на слова действующего чемпиона организации в легчайшем весе (до 61 кг), американца Шона О’Мэлли, ранее заявившего о желании сразиться с ним.

«Послушайте, О’Мэлли ещё нужно многое доказать в своей весовой категории. Он дерётся с шестым номером рейтинга, который надирал ему задницу. Я не считаю, что он победит Веру. Думаю, Чито побьёт О’Мэлли. Но даже если О’Мэлли победит, ему придётся многое доказывать», — сказал Топурия в подкасте The MMA Hour.

9 марта на турнире UFC 299 во Флориде (США) О’Мэлли проведёт реванш с эквадорцем Марлоном Верой. Бойцы уже встречались в августе 2020 года, и тогда Вера победил техническим нокаутом в первом раунде.

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