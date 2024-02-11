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Богдан Гуськов нокаутировал американца и одержал первую победу в UFC

Богдан Гуськов нокаутировал американца и одержал первую победу в UFC
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В ночь на 11 февраля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 86. В предварительном карде турнира представитель Узбекистана Богдан Гуськов встретился с американцем Заком Паугой.

UFC 2024. UFC Fight Night 236, Лас-Вегас, США
Зак Пауга - Богдан Гуськов (W)
11 февраля 2024, воскресенье. 00:50 МСК
Богдан Гуськов
Окончено
KO
Зак Пауга

Гуськов одержал победу в первом раунде, нокаутировав своего соперника. Таким образом, Богдан одержал первую победу в UFC. Напомним, в своём дебютном бою в лиге он проиграл Волкану Оздемиру.

В главном событии турнира в рамках средней весовой категории подерутся Джек Херманссон и Джозеф Пайфер.

Основной кард турнира UFC Vegas 86:

Джо Пайфер – Джек Херманссон

Дэн Иге – Андре Фили

Роберт Брыжек – Игорь Потеря

Брэд Таварес – Грегори Родригес

Майкл Джонсон – Дарриус Флауэрс

Родольфо Виейра – Армен Петросян

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