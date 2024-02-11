Богдан Гуськов нокаутировал американца и одержал первую победу в UFC

В ночь на 11 февраля в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 86. В предварительном карде турнира представитель Узбекистана Богдан Гуськов встретился с американцем Заком Паугой.
Гуськов одержал победу в первом раунде, нокаутировав своего соперника. Таким образом, Богдан одержал первую победу в UFC. Напомним, в своём дебютном бою в лиге он проиграл Волкану Оздемиру.
В главном событии турнира в рамках средней весовой категории подерутся Джек Херманссон и Джозеф Пайфер.
Основной кард турнира UFC Vegas 86:
Джо Пайфер – Джек Херманссон
Дэн Иге – Андре Фили
Роберт Брыжек – Игорь Потеря
Брэд Таварес – Грегори Родригес
Майкл Джонсон – Дарриус Флауэрс
Родольфо Виейра – Армен Петросян