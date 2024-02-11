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«Это апсет, китайскому боксёру очень повезло». Тищенко — о сенсационном поражении Романова

«Это апсет, китайскому боксёру очень повезло». Тищенко — о сенсационном поражении Романова
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Российский боксёр Евгений Тищенко, выступающий в первой тяжёлой и тяжёлой весовых категориях, прокомментировал поражение тяжеловеса Евгения Романова в поединке боксёрского вечера RCC в Екатеринбурге за звание обязательного претендента по версии WBA в весовой категории до 101,6 кг с китайцем Чжан Чжаосинем.

«Это апсет старта 2024 года точно. Ещё весь год впереди, но сегодня это апсет. На китайца был коэффициент 13, и он смог победить нокаутом.

До боя я вообще не знал соперника Романова. Я видел один его поединок, перед тем как готовился к Мерхи. Но, учитывая, как Романов доминировал в бою, — там было несколько нокдаунов, бой был на грани остановки… Но китаец попал лакипанч, обычный лакипанч. Срубил Романова, я даже не сказал бы, что Романов поторопился, просто китайскому боксёру сегодня очень повезло.

Я с удовольствием отбоксирую и в Китае. У меня 14 боёв, из них 12 в России, один в США, один в Эмиратах», — рассказал Тищенко в эксклюзивном комментарии корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

Бой между Романовым и Чжаосинем 10 февраля проходил при преимуществе российского боксёра, но завершился победой китайского спортсмена нокаутом во втором раунде в результате контратакующего удара.

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