Все результаты турнира UFC Vegas 86: Херманссон — Пайфер

В ночь с 10 на 11 февраля мск в американском Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 86, главным событием которого стал поединок в рамках средней весовой категории между Джеком Херманссоном и Джо Пайфером.
Все результаты поединков UFC Vegas 86
Джек Херманссон победил Джо Пайфера единогласным решением (48-47, 48-47, 48-47).
Дэн Иге победил Андре Фили нокаутом (раунд 3, 0.55).
Игорь Потеря победил Роберта Брыжека единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).
Грегори Родригес победил победил Брэда Тавареса техническим нокаутом (раунд 3, 0.55).
Майкл Джонсон победил Дарриуса Флауэрса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Родолфо Виейра победил Армена Петросяна удушающим приёмом (раунд 1, 4.48).
Карлос Пратес победил Тревина Джайлса нокаутом (раунд 2, 4.03).
Боладжи Оки победил Тимоти Куамбу раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Лома Лукбунми победила Бруну Бразил единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).
Марцин Прахнё победил Дэвина Кларка единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Макс Гриффин победил Джереми Уэллса раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).
Богдан Гуськов победил Зака Паугу нокаутом (раунд 1, 3.38).
Хайдер Эмил победил Ферни Гарсию техническим нокаутом (раунд 2, 2.12).
Бой между Даниэлем Маркосом и Аори Кюиленгом признан несостоявшимся из-за непреднамеренного удара в пах и невозможностью для бойца продолжить поединок (раунд 2, 3.28).