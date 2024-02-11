Все результаты турнира UFC Vegas 86: Херманссон — Пайфер

В ночь с 10 на 11 февраля мск в американском Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 86, главным событием которого стал поединок в рамках средней весовой категории между Джеком Херманссоном и Джо Пайфером.

Все результаты поединков UFC Vegas 86

Джек Херманссон победил Джо Пайфера единогласным решением (48-47, 48-47, 48-47).

Дэн Иге победил Андре Фили нокаутом (раунд 3, 0.55).

Игорь Потеря победил Роберта Брыжека единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28).

Грегори Родригес победил победил Брэда Тавареса техническим нокаутом (раунд 3, 0.55).

Майкл Джонсон победил Дарриуса Флауэрса единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Родолфо Виейра победил Армена Петросяна удушающим приёмом (раунд 1, 4.48).

Карлос Пратес победил Тревина Джайлса нокаутом (раунд 2, 4.03).

Боладжи Оки победил Тимоти Куамбу раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Лома Лукбунми победила Бруну Бразил единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

Марцин Прахнё победил Дэвина Кларка единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).

Макс Гриффин победил Джереми Уэллса раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28).

Богдан Гуськов победил Зака Паугу нокаутом (раунд 1, 3.38).

Хайдер Эмил победил Ферни Гарсию техническим нокаутом (раунд 2, 2.12).

Бой между Даниэлем Маркосом и Аори Кюиленгом признан несостоявшимся из-за непреднамеренного удара в пах и невозможностью для бойца продолжить поединок (раунд 2, 3.28).