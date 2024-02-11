«Возраст — состояние души». Пётр Ян поблагодарил болельщиков в свой день рождения

Известный российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем дивизионе Пётр Ян, которому сегодня, 11 февраля, исполнился 31 год, отреагировал на многочисленные поздравления от поклонников в социальных сетях.

«Благодарю всех за поздравления, обнял крепко. День рождения — это просто ещё один день, когда вы идёте на работу, и люди дарят вам любовь. Возраст — это просто состояние души, и вам столько лет, сколько вы думаете.

Огромное спасибо всем за поздравления, всех обнимаю. Будьте счастливы и здоровы!» — сообщил Ян на своей странице в социальной сети.

Напомним, Ян сейчас проводит подготовку к поединку с китайцем Ядонг Сонгом. Бой состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 299 в ночь на 10 марта мск.