Богдан Гуськов — о первой победе в UFC: это даже лучше секса

Богдан Гуськов, известный узбекский боец смешанных единоборств, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, прокомментировал свою первую победу в промоушене.

Гуськов нокаутировал американца Зака Паугу в первом раунде поединка, проходившего в рамках турнира UFC Vegas 86. Отметим, что Гуськов получил бонус за лучшее выступление вечера.

«Первая победа в UFC — это даже лучше секса. Это большой плюс для моего будущего. Победа есть победа, она означает для меня хороший контракт. В первом поединке в UFC я не смог ничего показать из-за короткого тренировочного лагеря, плюс сказался долгий перелёт в Париж. Теперь я готов взлетать на вершину.

Ход поединка? Я поначалу показываю более традиционные боксёрские атаки, а потом раз — и сюрприз. Я плюс-минус представлял, что он будет делать. Спасибо моей команде, всем дагестанским и бразильским гангстерам, которые мне очень помогли. Это не только моя победа, это наша общая победа», — сказал Гуськов сразу после поединка.