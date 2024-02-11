«Всё может измениться буквально завтра». Дана Уайт высказался о главном бое UFC 300

Генеральный директор промоушена UFC Дана Уайт высказался о юбилейном турнире UFC 300, который состоится в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США), и подтвердил, что действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) звёздный американец Джон Джонс не выступит на мероприятии.

«За кулисами происходит так много всего. Всё, что вы знаете о UFC 300 сейчас, может измениться буквально завтра. Ситуация меняется каждый день. То, что происходит сейчас, – настоящее безумие.

Нет, Джонс не выступит на турнире. Нам осталось несколько деталей, и тогда мы перейдём к работе над главным событием. На сегодня о главном событии ничего неизвестно. Я знаю, что я хочу организовать, но то, что я пытаюсь сделать, и то, что у меня получится, может оказаться совсем разными вещами. Если я вообще сам всё не изменю», – приводит слова Уайта Essentially Sports.