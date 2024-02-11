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Евлоев — о Волкановски: не могу дождаться, когда отправлю его на пенсию

Евлоев — о Волкановски: не могу дождаться, когда отправлю его на пенсию
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Непобеждённый российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев высказался о поединке с действующим чемпионом австралийцем Алексом Волкановски.

«Не могу дождаться, когда отправлю его на пенсию», — написал Евлоев в соцсети X (ранее Twitter).

Мовсару Евлоеву 30 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2014 году и в апреле 2019-го провёл свой первый бой в UFC. В своём последнем поединке, состоявшемся на турнире UFC 297 в январе, победил единогласным решением британца Арнольда Аллена. Всего на счету Евлоева в смешанных единоборствах 18 побед и ни одного поражения.

Волкановски 17 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США) проведёт защиту против непобеждённого грузина Илии Топурии.

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