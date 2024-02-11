Аспиналл: бой с Кормье стал бы для меня кошмаром

Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался о гипотетическом поединке с бывшим чемпионом организации в двух дивизионах, а ныне комментатором, аналитиком и членом Зала славы, американцем Даниэлем Кормье.

«Бой с Кормье стал бы для меня настоящим кошмаром. Он невысокого роста, но сильный. У него отличная борьба, и он постоянно идёт вперёд. Это был бы очень тяжёлый поединок. Но я уверен, что могу нокаутировать любого, поэтому считаю, что у меня был бы шанс на победу. Хотя стилистически это ужасный бой», — сказал Аспиналл в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 295 в ноябре, Аспиналл нокаутировал в первом раунде россиянина Сергея Павловича.