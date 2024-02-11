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В команде 45-летнего Пакьяо высказались о его потенциальном возвращении

В команде 45-летнего Пакьяо высказались о его потенциальном возвращении
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Джастин Форчун, тренер по физической подготовке бывшего чемпиона мира в шести весовых категориях филиппинца Мэнни Пакьяо, заявил, что хотел бы увидеть возвращение 45-летнего подопечного на профессиональный ринг.

«Я не хочу видеть реванш Пакьяо и Мейвезера, этот поединок был бы отличным спустя год-два после первого боя.

Несмотря на то что Мэнни немного замедлился, он всё равно вдвое быстрее остальных. Его сила – это божий дар, и он не растерял её. Мэнни никогда ни от кого не уклонялся, он всегда сражался с лучшими. Я не сказал, что Мейвезер к ним не относится, но я бы предпочёл, чтобы Мэнни вернулся и проявил себя против действующего чемпиона вроде Кроуфорда», — приводит слова Форчуна Lucky Block.

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