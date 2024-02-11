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Тренер О’Мэлли дал прогноз на бой Волкановски — Топурия

Тренер О’Мэлли дал прогноз на бой Волкановски — Топурия
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Тим Уэлч, тренер действующего чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американца Шона О’Мэлли, дал прогноз на титульный поединок между Алексом Волкановски и Илией Топурией, который состоится 17 февраля в США.

«Мне бы хотелось увидеть, с какими парнями спаррингует Топурия. Мы видели, как хорошо Волкановски работал ногами против Макса Холлоуэя. Он всё время подбивает ноги, а у Топурии очень широкая боксёрская стойка. Илия очень силён как контрпанчер, так что у него есть возможность поймать Волкановски. Но если мне нужно выбрать, то я выберу победу Волкановски», — сказал Уэлч в подкасте The MMA Hour.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.

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