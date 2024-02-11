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Райан Гарсия назвал условия для реванша с Джервонтой Дэвисом

Райан Гарсия назвал условия для реванша с Джервонтой Дэвисом
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Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия (24-1, 20 KO) сказал, что необходимо для организации реванша с чемпионом мира в трёх весовых категориях соотечественником Джервонтой Дэвисом (29-0, 27 KO).

«Дайте мне для начала побить Девина [Хейни]. Дайте мне завоевать титул WBC. После этого я буду нужен Танку, потому что без меня он не сможет зарабатывать деньги. Ему придётся драться с Райаном Гарсией.

Если Дэвис когда-нибудь захочет драться в 63,5 кг без каких-либо условий и прочего, он может прийти ко мне», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Compas on the Beat.

Напомним, поединок бойцов состоялся в апреле и завершился победой Дэвиса нокаутом в седьмом раунде.

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