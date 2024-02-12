«Он будет опозорен». Волкановски дал прогноз на бой с Топурией

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгкой весовой категории австралиец Александр Волкановски высказался по поводу предстоящего поединка с представителем Грузии Илией Топурией.

«Мой прогноз – я преподам ему хороший урок. Он будет опозорен, он пожалеет о некоторых своих высказываниях. Он молод, излишне уверен в себе, и я помогу ему стать скромнее. Ему придется всё начинать с чистого листа после того, как я задам ему хорошую взбучку», — сказал Волкановски на пресс-конференции.

Напомним, поединок Волкановски и Топурии состоится 18 февраля в Анахайме (США) и возглавит номерной турнир UFC 298.

Илии Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.

Волкановски в последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в октябре, уступил техническим нокаутом чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву.