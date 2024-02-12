Джон Джонс: я в восторге от Тома Аспиналла

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) звёздный американец Джон Джонс высказался по поводу своих дальнейших планов.

«Моим следующим соперником будет Стипе. Он в спорте уже очень давно, хотя и не получает уважения, которого заслуживает. У нас с ним незаконченное дело, и будет правильно, если мы закроем этот вопрос. Я в восторге от Тома, его будущего, и я не утверждаю, что этого боя не будет. Всё будет зависеть того, как я восстановлюсь после этой травмы, как пройдёт бой со Стипе – может быть, я с лёгкостью вынесу Стипе, а возможно, это будет абсолютная война. Поэтому я предпочитаю делать шаг за шагом – посмотрим, как всё сложится, и будем принимать решение, исходя из этого», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Submission Radio.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 285, Джонс остановил в первом раунде француза Сириля Гана.