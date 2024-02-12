«Я покажу тебе, как быть мужчиной». Анкалаев обратился к Хиллу

Популярный российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжёлой весовой категории UFC, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором обратился к Джамалу Хиллу.

«Джамал Хилл, мне нравится, что ты говоришь обо мне. Продолжай в том же духе. Я очень сильно хочу, чтобы ты выиграл следующий бой, потому что собираюсь преподать тебе мастер-класс в боях и том, как быть мужчиной», – написал Анкалаев.

Напомним, в ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night 234. В главном событии вечера бывший претендент на титул Магомед Анкалаев проводил реванш с бразильцем Джонни Уокером. Поединок завершился победой убедительной Анкалаева нокаутом во втором раунде.