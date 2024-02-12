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Бой Вячеслава Василевского и Влада «Белаза» Ковалёва возглавит турнир Ural FC 6

Бой Вячеслава Василевского и Влада «Белаза» Ковалёва возглавит турнир Ural FC 6
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Известные бойцы среднего веса (до 84 кг) Вячеслав Василевский и Владислав «Белаз» Ковалёв выступят в главном событии турнира Ural FC 6, который состоится 1 марта в Москве в «Лужниках». Поединок запланирован на пять раундов по две минуты.

Василевский – многократный чемпион мира по боевому самбо. Россиянин также известен своими выступлениями в смешанных единоборствах. В последнее время Василевский проводил успешные поединки по правилам профессионального бокса, а также бои по боксу в ММА-перчатках.

Белорус Ковалёв в первую очередь ассоциируется по боям в ММА и кула́чке, имеется опыт выступления в профессиональном боксе. Для Ковалёва предстоящий поединок с Василевским станет вторым в рамках сотрудничества с Ural FC. На пятом турнире организации в декабре Ковалёв техническим нокаутом во втором раунде победил бразильца Велдона Оливейру.

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