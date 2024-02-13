Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я абсолютно с ним согласен». Аспиналл отреагировал на совет Джонса

«Я абсолютно с ним согласен». Аспиналл отреагировал на совет Джонса
Комментарии

Британский боец UFC Том Аспиналл отреагировал на совет со стороны американца Джона Джонса.

Ранее Джонс дал совет обладателю временного пояса UFC в тяжёлой весовой категории бросить вызов чемпиону UFC в полутяжёлой весовой категории бразильцу Алексу Перейре.

«Я согласен, абсолютно с ним согласен. Я не испытываю к Джону ничего, кроме уважения, и уважаю его больше, чем большинство людей. Я уважаю то, что Джон Джонс сделал в спорте. Это невероятно. Я ценю его совет. Я не позволю тебе меня сдерживать. Как я уже говорил, не имеет никакого значения, что делают остальные – это мое путешествие, это мой план. У всех есть свои взлеты и падения, а это тяжелый дивизион, где все может случиться в любой момент», — сказал Аспинал в эфире One Hour MMA.

Материалы по теме
Джон Джонс дал совет Тому Аспиналлу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android