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«Бойцовский лагерь завершён». Волкановски показал физическую форму перед боем на UFC 298

«Бойцовский лагерь завершён». Волкановски показал физическую форму перед боем на UFC 298
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Австралийский чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками новыми фото. Александр продемонстрировал актуальную физическую форму за несколько дней до поединка с Илией Топурией, представляющим Испанию.

«Бойцовский лагерь завершён, UFC 298», — подписал фотографии Волкановски.

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Фото: Из личного архива Александра Волкановски

Поединок между Волкановски и Топурией состоится на UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск.

Напомним, в последнем бою, который проходил на турнире UFC 294 в октябре прошлого года, Волкановски техническим нокаутом проиграл чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) Исламу Махачеву (Россия). Топурия в последнем поединка одолел представителя США Джоша Эмметта.

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