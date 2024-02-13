Двалишвили: тренер Сехудо с нами, и он расскажет мне, как победить Генри

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, рассказал о том, что тренер Генри Сехудо Эрик Альбаррасин теперь находится в его команде.

«Тренер Генри Сехудо с нами, и он расскажет мне, как победить Генри! В нашей команде пополнение! Пока, Генри! Теперь это мой тренер. Я люблю своего нового тренера. Тренер Эрик, увидимся в моём углу 17 февраля», — сказал Двалишвили на видео, опубликованном в социальных сетях.

Поединок между Двалишвили и Сехудо состоится на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск.

Напомним, в последнем поединке, проходившем 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе на UFC Fight Night 221, Мераб встречался с представителем России Петром Яном. Их бой был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей.