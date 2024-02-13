Аспиналл объяснил, почему сорвался его бой с Перейрой на турнире UFC 300

Обладатель временного пояса UFC в тяжёлой весовой категории Том Аспиналл рассказал о том, почему его бой с чемпионом UFC в полутяжелом дивизионе Алексом Перейрой не состоится.

«Я сказал UFC: «Если вы хотите, чтобы я дрался на UFC 300, то я буду готов». Сначала мне предложили Стипе. Конечно же, я согласился, но уже через час выяснилось, что Миочич собирается ждать Джона Джонса. Затем были разговоры о переходе Алекса Перейры в тяжелый вес. Я уже неоднократно говорил, что никогда не отказываюсь от боя и не собираюсь делать так в этот раз.

После этого мы начали немного флиртовать в Интернете с Алексом. Потом оказалось, что у нас есть несколько общих друзей, и до меня дошли слухи, что он пока не собирается подниматься в тяжёлый вес. Честно говоря, [узнав это], я перестал добиваться этого боя», – заявил Аспиналл в своих соцсетях.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Том Аспиналл и Алекс Перейра могут провести бой на турнире UFC 300, который пройдёт 13 апреля в Лас-Вегасе (США).