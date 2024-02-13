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Казахстанский дебютант UFC рассказал, почему согласился на бой с Нурмагомедовым

Казахстанский дебютант UFC рассказал, почему согласился на бой с Нурмагомедовым
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Казахстанский боец Бекзат Алмахан подтвердил информацию о том, что он проведёт свой дебютный поединок в UFC против российского бойца Умара Нурмагомедова.

«Мы готовы, поэтому и приняли этот бой. Покажем всё в этом бою. Было ли такое, что думал — принимать бой с Умаром или нет? Нет, такого даже не было. Сразу согласился. Пришла аудиозапись, и я сразу же согласился на бой. 3-4 года назад я говорил, что, если в будущем мне предложат контракт с UFС, то подерусь с любым соперником. Спустя время так и вышло. Умар — топовый соперник, один из лучших.

Если выиграю у Умара, то буду готов драться с любым соперником из топ-10 легчайшего веса. Умар — знаменитый, сильный соперник. Часто соперники убегают от него», – сказал боец в интервью Youtube-каналу OCTAGON TV.

Ранее стало известно о том, что бой Умара Нурмагомедова и Бекзата Альмахана состоится 2 марта текущего года в Лас-Вегасе (США). Он войдёт в кард предстоящего турнира UFC Vegas 87. Об этом сообщило издание Front Kicked.

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