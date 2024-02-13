Пауло Коста сделал заявление перед боем с Робертом Уиттакером

Бывший претендент на титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в средней весовой категории Пауло Коста обратился к болельщикам перед боем с австралийцем Робертом Уиттакером.

«Наконец-то я собираюсь продемонстрировать вам всем свои впечатляющие улучшения, я работал в течение нескольких месяцев, даже не сражаясь официально только в клетке UFC, я провел 2 лагеря в Баку и Дубае, боев не было, но эволюция была успешной, и я покажу все это в субботу», – заявил Коста в своих социальных сетях.

Напомним, в ночь с 17 на 18 февраля на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 298. В соглавном поединке ивента сойдутся Роберт Уиттакер (Австралия) и Пауло Коста (Бразилия).