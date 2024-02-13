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Гаджиев прокомментировал возможный бой Лобова на Бойцовском клубе РЕН ТВ

Гаджиев прокомментировал возможный бой Лобова на Бойцовском клубе РЕН ТВ
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Глава организации Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на новость о том, что бывший боец UFC Артём Лобов может провести поединок на турнире Бойцовского клуба РЕН ТВ.

«Сейчас, конечно, той шумихи, которая когда-то была вокруг Лобова, уже точно не будет. Но РЕН ТВ умеет делать звезд из звезд. Дальше вопрос: когда, с кем, по каким правилам? Насколько я знаю, следующий турнир пройдет 16 февраля, а после него будет мартовский турнир. Наверное, в марте и выступит Артем Лобов», – сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Ранее стало известно о том, что бывший боец UFC Артём Лобов может провести поединок в рамках Бойцовского клуба РЕН ТВ. Об этом сообщил известный российский промоутер Владимир Хрюнов.

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