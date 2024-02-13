Джамал Хилл ответил на вызов Магомеда Анкалаева

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжёлой весовой категории американец Джамал Хилл прокомментировал вызов со стороны россиянина Магомеда Анкалаева.

На днях Анкалаев в своих соцсетях следующим образом обратиться к Хиллу:

«Джамал Хилл, мне нравится, что ты говоришь обо мне. Продолжай в том же духе. Я очень сильно хочу, чтобы ты выиграл следующий бой, потому что собираюсь преподать тебе мастер-класс в боях и том, как быть мужчиной».

Ответ Джамала не заставил себя долго ждать.

«Магомед, бро, ты правда что-то написал, а затем забанил меня? У меня сейчас пятая точка от смеха треснет, ты такое ссыкло. Ты похоже просто во сне и не осознаешь это. Но не бойся, доктор сможет тебя разбудить», – ответил Хилл.