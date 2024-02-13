Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пресс-служба UFC анонсировала следующий бой брата Хабиба Нурмагомедова

Пресс-служба UFC анонсировала следующий бой брата Хабиба Нурмагомедова
Комментарии

Популярный российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, получил нового соперника.

Пресс-служба UFC официально анонсировала следующий поединок непобеждённого российского проспекта. Им оказался представитель Казахстана Бекзат Альмахан. Данный бой состоится 2 марта текущего года в Лас-Вегасе (США). Он войдёт в кард турнира UFC Vegas 87.

Напомним, профессиональный рекорд Умара Нурмагомедова в смешанных единоборствах составляет 16-0. В своём последнем поединке, который прошёл в январе 2023 года, россиянин нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса. На счету Бекзата Альмахана 14 побед и одно поражение в MMA. Отметим, что он является дебютантом UFC.

Материалы по теме
Пять отменённых боёв, ни одного рейтингового соперника. Что не так с карьерой брата Хабиба
Пять отменённых боёв, ни одного рейтингового соперника. Что не так с карьерой брата Хабиба
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android