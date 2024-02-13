Пресс-служба UFC анонсировала следующий бой брата Хабиба Нурмагомедова

Популярный российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, получил нового соперника.

Пресс-служба UFC официально анонсировала следующий поединок непобеждённого российского проспекта. Им оказался представитель Казахстана Бекзат Альмахан. Данный бой состоится 2 марта текущего года в Лас-Вегасе (США). Он войдёт в кард турнира UFC Vegas 87.

Напомним, профессиональный рекорд Умара Нурмагомедова в смешанных единоборствах составляет 16-0. В своём последнем поединке, который прошёл в январе 2023 года, россиянин нокаутировал в первом раунде бразильца Раони Барселоса. На счету Бекзата Альмахана 14 побед и одно поражение в MMA. Отметим, что он является дебютантом UFC.