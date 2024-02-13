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Белал Мухаммад сообщил о готовности провести бой на UFC 300

Известный американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории UFC, заявил о готовности выступить на турнире UFC 300.

«UFC 300, 301, 320… Рамадан, не Рамадан… Завтра, на следующей неделе… Я готов когда угодно, дата не имеет значения», – написал Белал Мухаммад в своих социальных сетях

Отметим, что турнир UFC 300 состоится 14 апреля в Лас-Вегасе (США). Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Белал может провести бой с чемпионом UFC в полусредней весовой категории британцем Леоном Эдвардсом на предстоящем ивенте.

Напомним, профессиональный рекорд Мухаммада в смешанных единоборствах составляет 23-3. В своем последнем поединке, состоявшемся в мае 2023 года на UFC 288, Белал единогласным решением судей победил Гилберта Бернса.