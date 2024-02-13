Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Белал Мухаммад сообщил о готовности провести бой на UFC 300

Белал Мухаммад сообщил о готовности провести бой на UFC 300
Аудио-версия:
Комментарии

Известный американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории UFC, заявил о готовности выступить на турнире UFC 300.

«UFC 300, 301, 320… Рамадан, не Рамадан… Завтра, на следующей неделе… Я готов когда угодно, дата не имеет значения», – написал Белал Мухаммад в своих социальных сетях

Отметим, что турнир UFC 300 состоится 14 апреля в Лас-Вегасе (США). Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Белал может провести бой с чемпионом UFC в полусредней весовой категории британцем Леоном Эдвардсом на предстоящем ивенте.

Напомним, профессиональный рекорд Мухаммада в смешанных единоборствах составляет 23-3. В своем последнем поединке, состоявшемся в мае 2023 года на UFC 288, Белал единогласным решением судей победил Гилберта Бернса.

Материалы по теме
«Это будет интересно». Уайт высказался о главном бое UFC 300
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android