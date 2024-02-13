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Промоутер Фьюри: Усик всегда плачется судьям

Промоутер Фьюри: Усик всегда плачется судьям
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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, высказался по поводу предстоящего поединка своего клиента с украинцем Александром Усиком.

«Усик раньше уже жаловался и стонал, когда получал удары в корпус. Теперь ему предстоит бой с парнем, который является мастером в использовании чужих слабостей. Да, Усик всегда так поступает, плачется судьям. Поэтому я полностью уверен в победе Тайсона», — заявил Уоррен в интервью ToeToToe Podcast.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится 18 мая на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, изначально Фьюри и Усик должны были подраться 17 февраля. Но их поединок сорвался. Это произошло из-за того, что Тайсон получил глубокую сечку в ходе тренировочного лагеря.

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