Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шарабутдин Атаев назвал трёх самых сильных боксёров на планете

Шарабутдин Атаев назвал трёх самых сильных боксёров на планете
Комментарии

Непобеждённый российский боксёр Шарабутдин Атаев назвал трёх самых сильных боксёров на планете по его мнению.

«Думаю, Кроуфорд, Усик и Бивол», — сказал Атаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Теренс Кроуфорд — непобеждённый американский боксёр. На его счету 40 боёв, 31 из которых закончились нокаутом. Последний поединок 36-летний спортсмен провёл 29 июля 2023 года.

Украинский боксёр Александр Усик за свою профессиональную карьеру провёл 21 поединок, и все завершились победой (14 нокаутом).

Дмитрий Бивол — российский боксёр, выступающий в полутяжёлой весовой категории. 33-летний спортсмен является чемпионом Всемирных игр боевых искусств (2013), серебряным призёром Универсиады (2013), двукратным чемпионом России (2012, 2014).

Материалы по теме
Боксёр Атаев: когда доходишь до мировых титулов, там не хотят, чтобы мы представляли РФ
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android