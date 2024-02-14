Непобеждённый российский боксёр Шарабутдин Атаев назвал трёх самых сильных боксёров на планете по его мнению.

«Думаю, Кроуфорд, Усик и Бивол», — сказал Атаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Теренс Кроуфорд — непобеждённый американский боксёр. На его счету 40 боёв, 31 из которых закончились нокаутом. Последний поединок 36-летний спортсмен провёл 29 июля 2023 года.

Украинский боксёр Александр Усик за свою профессиональную карьеру провёл 21 поединок, и все завершились победой (14 нокаутом).

Дмитрий Бивол — российский боксёр, выступающий в полутяжёлой весовой категории. 33-летний спортсмен является чемпионом Всемирных игр боевых искусств (2013), серебряным призёром Универсиады (2013), двукратным чемпионом России (2012, 2014).