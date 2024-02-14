«Я его обязательно вытяну». Евлоев высказался о Топурии

Непобеждённый российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории UFC, дал комментарий по поводу представителя Грузии Илии Топурии.

«Я жду победителя пары Волкановски – Топурия. Личные счеты с Илией? Я его обязательно вытяну. Никуда он от меня не денется.

Было бы, конечно, удобнее, если бы он завоевал пояс – тогда я одним выстрелом [двух зайцев убью]», — сказал Евлоев на YouTube-канале Адама Зубайраева.

В ночь с 17 на 18 февраля на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 298. В главном событии на кону будет стоять титул UFC в полулёгком весе. Его обладатель Александр Волкановски столкнётся с непобеждённым Илией Топурией.