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Арман Царукян назвал фаворита в бою Эдуарда Вартаняна и Дамира Исмагулова

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о предстоящем поединке между соотечественником Эдуардом Вартаняном и казахстанцем Дамиром Исмагуловым, который состоится на турнире «Наше Дело 82».

«Считаю фаворитом Исмагулова, но болею за Эдика, надеюсь, он выиграет нокаутом. Но если бой продлится три раунда, скорей всего, победит Дамир Исмагулов», — приводит слова Царукяна пресс-служба «Нашего Дела».

В своём последнем бою на турнире АСА 159 Вартанян в финале Гран-при лиги одержал победу над казахстанцем Артёмом Резниковым. Бой завершился техническим нокаутом в третьем раунде.

Дамир Исмагулов в своём последнем поединке на UFC on ESPN 48 уступил американцу Гранту Доусону. Бой продлился все три раунда и завершился победой Доусона единогласным решением судей.