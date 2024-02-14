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Василевский объяснил, почему бой с Белазом Ковалёвым опасен для него

Василевский объяснил, почему бой с Белазом Ковалёвым опасен для него
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Российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский объяснил, почему поединок с белорусом Владиславом Ковалёвым по прозвищу Белаз будет для него непростым. Напомним, встреча возглавит турнир Ural FC 6, который состоится 1 марта в Москве, в Международном центре бокса в «Лужниках».

«Назвать этот бой лёгким или, как модно говорить, лёгкими деньгами нельзя. Белаз в последнее время дерётся достаточно часто и успешно. Да, у нас бой по правилам бокса, а он не боксёр от слова «совсем». Но в этом-то и заключается его опасность — он непредсказуем.

Его удары летят под непонятными углами. Порой даже он сам не понимает, откуда они полетят. Плюс он достаточно силён физически, постоянно идёт вперёд. У него есть запал и кураж — он постоянно дерётся, побеждает, хайпует, газует. У меня ни в коем случае нет недооценки по отношению к нему. Думаю, у нас будет конкурентный поединок. Я настраиваюсь именно так», — цитирует Василевского пресс-служба Ural FC.

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