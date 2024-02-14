Абубакар Нурмагомедов удалён из ростера UFC

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Абубакар Нурмагомедов убран из ростера организации, сообщает в социальных сетях канал UFC Roaster Track.

Абубакару Нурмагомедову 34 года. Россиянин дебютировал как профессионал в 2011 году и в ноябре 2019-го впервые выступил в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира две победы и два поражения. В своём последнем бою, состоявшемся в июне на турнире UFC on ESPN 46, Нурмагомедов проиграл единогласным судейским решением бразильцу Элизеу Залески дос Сантосу.

Всего за карьеру Нурмагомедов одержал 17 побед, потерпел четыре поражения и один поединок свёл вничью.

Ранее американский ветеран UFC Тони Фергюсон объяснил, почему ненавидит Хабиба Нурмагомедова.