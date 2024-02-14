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Дана Уайт поделился своим мнением об Илии Топурии

Дана Уайт поделился своим мнением об Илии Топурии
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Генеральный директор UFC Дана Уайт высказался о непобеждённом грузинском бойце полулёгкого веса (до 65 кг) Илии Топурии.

«Нужно смотреть на имена, на тех, кого он победил, на то, что было поставлено на карту, когда он победил… Этого у Топурии пока нет. У него может быть какая угодно статистика, но у него нет большого опыта. Это его первый большой поединок [на UFC 298].

Каким бы крутым он ни был, ему предстоит ещё многое доказать. Вызов Макгрегора? Я не знал об этом. Думаю, у Топурии хватает дел», — сказал Уайт в интервью Кевину Айоле.

Илии Топурии 27 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в смешанных единоборствах 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения.

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