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Фьюри обратился к Усику на фоне их предстоящего боя

Фьюри обратился к Усику на фоне их предстоящего боя
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Популярный боксёр, чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри обратился к Александру Усику, с которым должен провести следующий бой.

«Нет, я не претендую на звание короля королей! Это Иисус Христос. Я заявляю, что я король бокса, и я действительно им являюсь. Ты узнаешь об этом 18 мая, кролик c зубами», — написал Фьюри в своей социальной сети.

Напомним, изначально бой должен был пройти 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), однако Фьюри получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от выступления. Теперь боксёры должны будут встретиться 18 мая.

Фьюри в последнем бою, состоявшемся в октябре, победил раздельным судейским решением камерунца Фрэнсиса Нганну.

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