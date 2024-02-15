Волкановски заявил о желании подраться на UFC 300

Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Александр Волкановски выразил желание провести поединок на UFC 300.

«У них возникли трудности с главным событием турнира UFC 300, и я знаю парня, который им поможет. Времени ещё много. Сейчас я займусь делом, испорчу кое-кому вечеринку, а после этого смогу прийти и спасти положение, как я всегда и делаю», — приводит слова Волкановски BJ Penn.

Напомним, в ночь с 17 на 18 февраля на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 298. В главном событии на кону будет стоять титул UFC в полулёгком весе. Его обладатель Александр Волкановски сразится с непобеждённым Илией Топурией.

Турнир UFC 300 состоится в середине апреля.