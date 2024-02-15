Сехудо: если я проиграю Двалишвили, то 100 процентов уйду в отставку. Всё или ничего

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо подтвердил, что он завершит карьеру в случае поражения от представителя Грузии Мераба Двалишвили.

«На карту поставлено всё. Я сидел с командой и думал: «Либо золото, либо провал». Я либо выиграю всё, либо у меня вообще ничего не будет, и я выхожу из игры. С меня хватит.

Да, это оказывает на меня большее давление, но если я проиграю, то 100 процентов уйду в отставку. Я не собираюсь продолжать драться только ради того, чтобы драться. Я хочу чемпионский пояс и стать лучшим в мире», — приводит слова Сехудо BJ Penn.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае на UFC 288, Сехудо уступил соотечественнику Алджамейну Стерлингу раздельным решением. Двалишвили на UFC Fight Night 221 в марте единогласным решением победил россиянина Петра Яна.