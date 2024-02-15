Двалишвили: ожидаю увидеть лучшую версию Сехудо

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, высказался по поводу предстоящего поединка с Генри Сехудо.

«Не могу сказать, что он стал сильнее или так же силён, но я ожидаю увидеть лучшую версию Сехудо. Это большой бой за наследие. У него так много боёв и титулов. Он вернулся, потому что по-прежнему в хорошей форме и хочет снова стать чемпионом. Также он, конечно, очень профессиональный боец и ко всему относится серьёзно: к тренировкам, к подготовке, неважно, это бой со мной или просто какой–то очередной бой», — приводит слова Двалишвили Metaratings.

Поединок между Двалишвили и Сехудо состоится на турнире UFC 298 в ночь с 17 на 18 февраля мск.

Напомним, в последнем поединке, проходившем 12 марта 2023 года в Лас-Вегасе на UFC Fight Night 221, Мераб встречался с представителем России Петром Яном. Их бой был главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой грузина единогласным решением судей.