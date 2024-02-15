«Это большой вызов, но его можно победить». Тимофей Цзю — о Кроуфорде

Чемпион WBO в среднем весе Тимофей Цзю поделился мнением о возможном поединке с Теренсом Кроуфордом.

«Между нами были переговоры. И я очень уважаю Кроуфорда. Он будет сражаться с кем угодно, и именно поэтому я вижу в бое с ним огромный вызов. Но я также вижу, что его можно победить. Вот почему этот предстоящий бой так много значит… Я выигрываю, и возможности безграничны», — приводит слова Цзю BoxingScene.

30 марта в Лас-Вегасе Цзю встретится с бывшим чемпионом Китом Турманом. В случае победы Тим может получить бой с чемпионом в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом

За свою профессиональную карьеру Цзю провел 24 поединка, во всех одержав победы. На счету Турмана 30 побед и одно поражение. Он становился чемпионом мира в полусреднем весе по версиям WBA, WBC и WBA Super.